Avrupa hisselerinde kısa süreli düşüş bekleniyor

Ankete katılan yatırımcıların yüzde 66'sı hisse senetlerinin önümüzdeki aylarda düşmesini bekliyor, ancak bu rakam geçen ay yüzde 73 olmuştu.

Yatırımcıların yüzde 82'si ise Avrupa şirketlerinin hisse başına kazançlarının yavaşlayan büyüme ve azalan enflasyon nedeniyle düşmesini bekliyor. Bununla birlikte BofA'ya göre ankete katılanların yüzde 55'i önümüzdeki 12 ay içinde kazançlar elde edilmesini bekliyor. Bu oran bir ay önceki yüzde 52 seviyesindeydi.

BofA bankacılık sektörünün şubat ayından bu yana ilk kez yatırımcılar açısından yeniden favori sektör hale geldiğini belirtirken en popüler sektör sıralamasında bankacılığın ardından sırasıyla ilaç ve sigorta sektörlerinin geldiğini ifade etti. BofA, "Gayrimenkul en sevilmeyen sektör olmaya devam ediyor. Onu otomotiv ve kimyasallar takip ediyor" dedi.