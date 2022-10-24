'Avrupa hisselerinde Noel rallisi yaşanmayacak'

Bloomberg tarafından yapılan ankete göre tahminciler Avrupa borsaları için hedeflerini geçtiğimiz ay düşürdü. Stoxx Europe 600 Endeksi'nin bu yıl yüzde 17 değer kaybedeceği öngörüldü. Bu, 2008 yılındaki global finansal krizden beri görülen en kötü performans olacak. Ankette endeks için yıl sonu tahmini ortalamada 406 puan oldu.

Goldman Sachs stratejistleri ise Stoxx Europe 600 için yıl sonu beklentilerini 360 puan olarak ortaya koydu. Mart ayında ise beklenti 2022 yılı sonunda endeksin 2021 yılına yakın seviyelerde olacağı yönündeydi.

Bank of America Stratejisti Milla Savova da Avrupa hisse senetlerinin büyüme ivmesindeki kaybı henüz tam olarak fiyatlamadıklarını belirterek 2022 yıl sonu için beklentisini 380 puan olarak ortaya koydu.

Milla, Avrupa'da şirket karlarının gelecek yıl yüzde 20 düşmesini beklediğini de ifade etti.