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'Avrupa hisselerinden uzak durun'

HSBC, yatırımcıları Avrupa hisse senetlerinden uzak durmaları yönünde uyardı.

23.09.2022 - 09:32 |
'Avrupa hisselerinden uzak durun'

HSBC, Avrupa'da enerji krizinin yaşandığı ortamda hisse senedi piyasalarında nasıl bir risk-getiri ortaya çıkaracağının belirsiz olduğuna işaret ederek, yatırımcıların Avrupa hisse senetlerine yatırımdan kaçınmaları gerektiğini savundu. 

Yatırımcıların fiyatı temel finansal göstergeleri ile karşılaştırıldığında göreceli olarak düşük hisseler bulmak için Avrupa borsalarına yöneldiklerine işaret eden HSBC, "Ancak Avrupa şirketlerinin cari hisse fiyatlarının hisse başına karlarına oranı almakta olduğunuz ek riski telafi edecek düzeyde değil" dedi.

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