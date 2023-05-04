Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAvrupa Merkez Bankası faiz artırdı
HaberlerUzmanpara Haberleri Avrupa Merkez Bankası faiz artırdı

Avrupa Merkez Bankası faiz artırdı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini 25 baz puan artırdı.

04.05.2023 - 15:18 |
Avrupa Merkez Bankası faiz artırdı

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi bugün yaptığı toplantıda devam eden yüksek enflasyon baskıları karşısında faiz oranlarının 25 baz puan artırılmasına karar verdi. 

Yönetim Konseyi yaptığı değerlendirmede gelen belgelerin genel olarak orta vadeli enflasyon görünümü konusunda Yönetim Konseyi'nin önceki toplantısında ortaya koyduğu değerlendirmeleri desteklediğini vurguladı. 

Gelecekteki kararların politika faizlerinin enflasyonun yüzde 2 olan orta vadeli hedefe dönmesini sağlamak için yeterince sınırlayıcı seviyeye getirilmesini sağlayacağını belirten ECB, faizi gerektiği sürece sınırlayıcı seviyede tutacaklarını vurguladı.

Yönetim Konseyi açıklamasında uygun seviyeyi ve faizi o seviyede ne kadar kalacağını belirlemek için verilere bağlı yaklaşım izlemeye devam edeceklerini aktarırken, faiz oranlarının para politikası duruşunu belirlemede ana araç olmaya devam edeceğini ifade etti.

Konsey, Varlık Alım Programı ile alınmış varlıkların ana para ödemelerinin Temmuz 2023'ten sonra artırıma yönlendirilmemesini beklediklerini de vurguladı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sokak müzisyeni Cihan Aymaz'ın öldürüldüğü yere çiçek ve müzik aletleri bırakıldı

Sokak müzisyeni Cihan Aymaz'ın öldürüldüğü yere çiçek ve müzik aletleri bırakıldı

TEM'de lastiği patlayan araç takla attı: 2 yaralı

TEM'de lastiği patlayan araç takla attı: 2 yaralı