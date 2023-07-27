Avrupa Merkez Bankası faiz artırdı

ECB bugün yaptığı Yönetim Konseyi toplantısında mevduat faizini 25 baz puan daha artırarak tarihi bir seviyeye yükseltti ve kötüleşen ekonomik koşullarda enflasyonu düşürmek için daha fazla artışa ihtiyaç olup olmayacağı konusunda seçeneklerini açık tuttu.

Bununla birlikte faizlerin yeterince kısıtlayıcı seviyelere getirileceği yönündeki yönlendirmeye bu toplantı sonrasındaki bildiride yer vermedi.

Art arda dokuzuncu kez yapılan artışla ECB'nin bankaların mevduatlarına ödediği faiz oranı yüzde 3.50'den 3.75'e çıkarıldı. Bu euro banknot ve madeni paraların henüz tedavüle girmediği 2000 yılından bu yana görülen en yüksek oran.

ECB, Yönetim Konseyi toplantısı sonrasındaki açıklamasında daha fazla artışa dair net bir ipucu çıkarmadı. ECB, "Yönetim Konseyi'nin gelecekteki kararları ECB'nin temel faiz oranlarının yeterince kısıtlayıcı seviyelerde belirlenmesini sağlayacaktır" dedi. Haziran ayındaki açıklamasında ECB, faiz oranlarının yeterince kısıtlayıcı seviyelere "getirileceğini" söylemişti, bu da daha fazla artış anlamına geliyordu.

ECB politika toplantısının ardından yapılan açıklama şu şekilde:

"Enflasyon düşmeye devam ediyor ancak hala çok uzun süre çok yüksek kalması bekleniyor. Yönetim Konseyi enflasyonun %2'lik orta vadeli hedefine zamanında dönmesini sağlamaya kararlıdır.

Bu nedenle bugün ECB'nin üç temel faiz oranını 25 baz puan artırma kararı almıştır.

Bugünkü faiz artışı Yönetim Konseyi'nin enflasyon görünümüne, enflasyonun temel dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin değerlendirmesini yansıtmaktadır.

Son toplantıdan bu yana yaşanan gelişmeler enflasyonun yılın geri kalanında daha da düşeceği ancak uzun bir süre hedefin üzerinde kalacağı beklentisini desteklemektedir.

Bazı ölçütlerde gevşeme işaretleri görülmekle birlikte enflasyonun ana eğilimi genel olarak yüksek seyretmektedir. Geçmişteki faiz artışları güçlü bir şekilde aktarılmaya devam ediyor: finansman koşulları yeniden sıkılaştı ve enflasyonu hedefe geri getirmede önemli bir faktör olan talebi giderek daha fazla azaltıyor.

Yönetim Konseyi'nin gelecekteki kararları enflasyonun %2'lik orta vadeli hedefe zamanında geri dönmesini sağlamak için gerekli olduğu sürece ECB'nin temel faiz oranlarının yeterince kısıtlayıcı seviyelerde belirlenmesini sağlayacaktır.

Yönetim Konseyi uygun kısıtlama seviyesini ve süresini belirlemek için verilere bağlı bir yaklaşım izlemeye devam edecektir."