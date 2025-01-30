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Avrupa Merkez Bankası faiz indirdi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

30.01.2025 - 16:17 | | AA
Avrupa Merkez Bankası faiz indirdi

ECB, yılın ilk yönetim kurulu toplantısında para politikası kararlarını açıkladı.

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Buna göre, Banka mevduat faiz oranını yüzde 3'ten yüzde 2,75'e indirdi. ECB, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 2,90 ve yüzde 3,15'e çekti.

Böylece, para politikasına yönelik yılın ilk toplantısında refinansman faizi ve marjinal fonlama faizi için Mart 2016'dan, mevduat faizi için de Eylül 2019'dan bu yana beşinci indirim geldi.

ECB'nin kararı, Euro Bölgesi genelinde yavaşlayan ekonomik büyüme ve Aralık 2024'te yüzde 2,4 ile bankanın yüzde 2'lik hedefine yakın enflasyondan sonra geldi.

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