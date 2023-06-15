ECB faizi 22 yılın zirvesine çıkardı

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi bugünkü toplantısında faizi bir kez daha artırdı. Son 8 toplantıdır faiz artırımına giden ECB, bugünkü 25 baz puanlık artırım ile birlikte mevduat faizi son 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,50'ye çıktı.

Yönetim Konseyi toplantısının ardından yapılan açıklamada, faizde tepe noktasının ufukta görünmeye başlandığı belirtilirken, tartışmaların faizlerin ne kadar süre yüksek tutulacağına kaymaya başlandığı da vurgulandı.

ECB açıklamasında, "Yönetim Konseyi'nin gelecekteki kararları, faiz oranlarının yüzde 2 enflasyon hedefine zamanında dönülmesini başarmak için yeterince sınırlayıcı seviyelere getirilmesini sağlayacak" denildi.

Faiz kararının ardından yapılan açıklamada, ECB uzmanlarının enerji ve gıda hariç enflasyon için bu yıl ve gelecek yıla ilişkin projeksiyonlarını, geçmişteki yukarı yönlü sürprizlere ve güçlü iş gücü piyasasının dezenflasyon hızına etkilerine işaret ederek yukarı yönlü revize ettikleri de vurgulandı.

ECB uzmanları 2023, 2024 ve 2025 yılları için enflasyon tahminlerini yüzde 5,4, 3 ve 2,2 olarak ortaya koydu. Çekirdek enflasyon beklentileri yüzde 5,1, 3 ve 2,3 oldu.