Avrupa tahvillerinde işlem hacmi rekor kırdı

AFME tarafından derlenen verilere göre Avrupa'da tahvil ve bono ihracı ikinci çeyrekte 742 milyar euro ile pandemi öncesi seviyenin üzerinde gerçekleşmeye devam etti. Tahvil ve bono ihracı bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,4, 2021 yılı ikinci çeyreğe göre yüzde 16,9 arttı.

TRAX'a göre Avrupa'da ikinci çeyrekte devlet tahvili ve bonolarda işlem hacmi bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,9 azalsa da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttı.

İkinci çeyrekte günlük ortalama işlem hacmi verilerin tutulmaya başlandığı 2013 yılından bu yana görülen en yüksek seviyede gerçekleşti.