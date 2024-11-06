Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaAvrupa Yenilenebilir Enerji Fiyat Endeksi düştü
HaberlerUzmanparaAvrupa Yenilenebilir Enerji Fiyat Endeksi düştü

Avrupa Yenilenebilir Enerji Fiyat Endeksi düştü

Avrupa Yenilenebilir Enerji Fiyat Endeksi yüzde 6,3 değer kaybederken, dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar enerjisi şirketi Orsted hisselerindeki düşüş yüzde 10'a yaklaştı.

06.11.2024 - 14:01 | | AA
Avrupa Yenilenebilir Enerji Fiyat Endeksi düştü

ABD'de Donald Trump’ın başkanlık seçiminde zaferini ilan etmesiyle, Avrupa piyasalarında yeşil enerji şirketlerinin hisselerinde düşüş görülüyor.

Haberin Devamı

Cumhuriyetçi aday Trump'ın destekçilerine yaptığı konuşmada zaferini ilan etmesinin ardından dünyanın en büyük ekonomisindeki seçim sonuçları küresel çapta varlıkları etkilemeye devam ediyor.

Avrupa Yenilenebilir Enerji Fiyat Endeksi TSİ 13.00 itibarıyla yüzde 6,5 değer kaydetti. Dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar enerjisi şirketi Orsted'in hisselerindeki düşüş aynı saatlerde yüzde 10'a yaklaştı.

Danimarka merkezli rüzgar türbin şirketi Vestas'ın hisselerindeki düşüş yüzde 8,2'yi aştı. Almanya merkezli yenilenebilir enerji şirketi RWE hisseleri yüzde 3,5 gerilerken, rüzgar türbinleri üreticisi Nordex'in hisseleri yüzde 6,5 düştü.

Merkezi Portekiz'de bulunan yenilenebilir enerji şirketi EDP'nin hisseleri Trump'ın zafer ilan etmesi sonrasında yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti.

Haberin Devamı

Seçim kampanyası sürecinde başkan seçilmesi halinde "deniz üstü rüzgar enerjisi projelerini hurdaya çıkarma" taahhüdünde bulunan Trump, daha önceki başkanlık döneminde ise ABD'nin Paris Anlaşması'ndan çekilmesini sağlayan kararı imzalamıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih - Benfica maçı! Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü sahnede

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih - Benfica maçı! Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü sahnede

Emine Erdoğan'dan, Kırgız Cumhuriyeti Milli Tarih Müzesi'ne ziyaret

Emine Erdoğan'dan, Kırgız Cumhuriyeti Milli Tarih Müzesi'ne ziyaret