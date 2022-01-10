Avrupa'da banka karlılıkları toparlandı

AB'de bankaların sorunlu kredi oranı üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 20 baz puan düşüş ile yüzde 2,1 oldu. Öz sermaye karlılığı ise 2019 yılının aynı çeyreğindeki yüzde 5,7'den yüzde 7,7'ye çıktı. 2020 yılının üçüncü çeyreğinde öz sermaye karlılığı yüzde 2,5 olmuştu.

EBA verilerine göre bankaların risk ağırlıklı varlıklarının sermayeye oranı 2021 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 10 baz puan düşüşle yüzde 15,4'e geriledi.