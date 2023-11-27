Avrupa'da buğday fiyatı 2 yılın dibinde

Euronext'te aralık teslimi buğday fiyatı cuma günü yüzde 1,46 düşüşle 218,75 euro/ton seviyesinden kapandı. Bu, 20 Aralık 2021'den bu yana görülen en düşük kapanış oldu.

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Rusya'nın aralık için Karadeniz buğdayında fiyat yüzde 11,5 protein içeren buğday için ton başına 230 dolar/FOB olurken, yüzde 12,5 protein içeren buğday için de 235 dolar/FOB seviyesinde gerçekleşti.