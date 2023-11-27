Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAvrupa'da buğday fiyatı 2 yılın dibinde
HaberlerUzmanpara Haberleri Avrupa'da buğday fiyatı 2 yılın dibinde

Avrupa'da buğday fiyatı 2 yılın dibinde

Avrupa'da buğday fiyatı Karadeniz menşeli buğdayda yaşanan güçlü rekabetin etkisiyle 2 yılın en düşük seviyesine indi.

27.11.2023 - 08:38 | | Foreks Haber
Avrupa'da buğday fiyatı 2 yılın dibinde

Euronext'te aralık teslimi buğday fiyatı cuma günü yüzde 1,46 düşüşle 218,75 euro/ton seviyesinden kapandı. Bu, 20 Aralık 2021'den bu yana görülen en düşük kapanış oldu.

Haberin Devamı

Rusya'nın aralık için Karadeniz buğdayında fiyat yüzde 11,5 protein içeren buğday için ton başına 230 dolar/FOB olurken, yüzde 12,5 protein içeren buğday için de 235 dolar/FOB seviyesinde gerçekleşti.

Emekli öğretmen dehşet saçtı! Eski kayınbiraderini öldürdü

Emekli öğretmen dehşet saçtı! Eski kayınbiraderini öldürdü

'Cari açığı azaltmayı hedefliyoruz'

'Cari açığı azaltmayı hedefliyoruz'