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Avrupa'da doğal gaz fiyatı düştü

Hollanda TTF hub’ı mart vadeli doğal gaz kontratı Norveç gaz arzındaki toparlanma, ılıman ve rüzgarlı hava koşullarının öngörülmesi gibi nedenlerle bugün 1 euro geriledi.

21.02.2022 - 15:35 |
Avrupa'da doğal gaz fiyatı düştü

İlgili kontrat Ice Endex'te bugün en son 1,10 euro düşüşle 72,62 euro/MWh seviyesinden işlem gördü. Kontrat gün içinde çarşamba gününden bu yana en düşük seviye olan 69 euro/MWh’den el değiştirdi.

İngiltere NBP hub’ı eş değeri kontrat ise en son 1,99 p/th azalışla 174,50 p/th'den satış yaptı.

İsveç Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü (SMHI) bu hafta kıtada ılıman ve rüzgarlı hava koşullarının gerçekleşmesini bekliyor.

Avrupa Gaz Altyapısı (Gas Infrastructure Europe (GIE)) verilerine göre Avrupa depolama sahaları en son %31 dolulukta kaydedildi.

ICIS'in Küresel Gaz Analitiği Başkanı Tom Marzec-Manser, hafta sonundan önce Karsto ve Nyhamna'daki kesintilerin ardından Norveç'in doğal gaz akışının neredeyse kapasitesine döndüğüne dikkat çekti. İngiltere'ye ve ana kara Avrupa'ya Norveç gazı akışı son haftada 11 milyon mᶟ artarak 346 milyon mᶟ/gün düzeyine ulaştı.

Marzec-Manser, şiddetli rüzgar hareketlerine dair beklentilerin de termik santrallerin elektrik üretimlerine olan ihtiyacı azalttığını belirtiyor. İngiltere’de rüzgar enerjisi kaynaklı üretim kapasitesi son 24 saatte ulusal elektrik üretiminin neredeyse %41'ini oluşturdu.

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