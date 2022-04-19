Avrupa'da doğal gaz fiyatı geriledi

Avrupa gazı için gösterge olan Hollanda gaz vadelileri yüzde 12 düşüşle megavat saat başına 84 euro oldu. Böylelikle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatının başlangıcından bu yana en düşük seviye kaydedildi.

Gaz piyasasında gözler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dost olmayan ülkelerden gaz ödemelerini Rus rublesi ile talep etmesine çevrilirken, Avrupa Birliği (AB) bu ödemelerin ruble ile yapılmasının yaptırımların ihlali olabileceğine dikkat çekmişti.

BloombergHT'de yer alan habere göre Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov pazartesi günü yaptığı açıklamalarda ruble ile gaz ödemeleri için biraz daha zaman olduğunu belirtmişti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekatına başlamasının ardından kış mevsiminin de etkisiyle Avrupa'da doğal gaz fiyatı 227 euro seviyesini test etmişti.