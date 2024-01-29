Avrupa'da doğal gaz fiyatı yükseldi

Hollanda TTF'de şubat teslimi gaz fiyatı 0,62 euro artışla 28,70 euro/MWh oldu. Mart teslimi gaz fiyatı da yüzde 4,14 artışla 28,95 euro oldu.

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ANZ bankası Kıdemli Emtia Stratejisti Daniel Hynes, gaz fiyatlarının ABD gaz ihracatındaki aksaklıkların ardından geçen haftanın sonlarında toparlanmaya başladığını söyledi.

Freeport LNG ihracat terminalinin üç hattından biri bakım için geçici olarak kapatılacak. Bu arada Beyaz Saray, iklim değişikliği, ekonomi ve ulusal güvenlik üzerindeki etkilerini analiz etmek için LNG ihracat projelerinin onaylarını durdurdu.

Gas Infrastructure Europe verilerine göre Avrupa'nın gaz depolarının %72'si dolu. Almanya'da doluluk oranı yüzde 76, Fransa'da yüzde 61,65 ve İtalya'da 67,57 seviyesinde.