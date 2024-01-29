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Uzmanpara'Enflasyondan emin olunca faizi düşüreceğiz'
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'Enflasyondan emin olunca faizi düşüreceğiz'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos yüzde 2 enflasyon hedefine ulaştığımızdan emin olduğumuzda faiz oranlarının düşürüleceğini söyledi.

29.01.2024 - 11:10 | | Foreks Haber
'Enflasyondan emin olunca faizi düşüreceğiz'

"Son zamanlarda enflasyon konusunda iyi haberler var. Er ya da geç bu durum para politikasına yansıyacaktır" diye konuşan Guindos, verilere bağlı hareket etmeye devam edeceklerini ve faiz değişikliğinin zamanlamasını verilerin belirleyeceğini de vurguladı.

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Yatırımcılar ECB'nin nisan ayında bir faiz indirimi yapması olasılığını hala %98 olarak fiyatlıyor.

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