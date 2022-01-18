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'Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükselebilir'

Capital Economics, Rusya-Ukrayna krizinin tırmanması halinde Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının 2021 yılında görülen zirvelere yeniden tırmanabileceklerini bildirdi.

18.01.2022 - 07:27 |
'Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükselebilir'

Capital Economics'in gelişmekte olan piyasalar baş ekonomisti William Jackson, "Rusya'nın enerji ihracatına yaptırımlar getirilmesi veya Rusya'nın gaz ihracatını bir kaldıraç olarak kullanmayı tercih etmesi halinde Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükselir" dedi.

Rusya'nın Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacının yüzde 35'ini karşılamakta olduğuna işaret eden enerji uzmanı Dan Yergin de Rusya ile Ukrayna arasında büyüyen gerilimin enerji piyasaları için görünümü kararttığını, belirsizliğin Avrupa'da gaz fiyatlarının uzun bir süre yüksek kalmaya devam etmeleri anlamına gelebileceğini söyledi.

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