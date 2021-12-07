Avrupa'da gaz fiyatları yükseliyor

Montel Energy Quantified (EQ) verilerine göre, Avrupa'nın en fazla rüzgar enerjisi kurulu gücüne sahip Almanya'da rüzgar kaynaklı elektrik üretim kapasitesi önümüzdeki 14 gün için ortalama 13,5 GW düzeyinde gerçekleşecek.

Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri harekat olasılığı nedeniyle Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanıyor. Küresel doğal gaz kıtlığı ve bu kış Rusya'nın Avrupa'ya gaz iletim hacminin azalması ile çatışma riski aynı dönemde ortaya çıkmış bulunuyor.

Gaz fiyatları Kuzey Akım 2'nin Avrupa'nın tükenen stoklarını hafifletmeye yardımcı olmayacağı endişeleriyle son zamanların en yüksek seviyelerinde hareket ediyor.