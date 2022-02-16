Avrupa'da inşaat faaliyetleri toparlanıyor

Ifo Endüstri Uzmanı Ludwig Dorffmeister, "İnşaat faaliyeti 2020'de yüzde 4,7 daralıp, 2021'de yüzde 5,6 genişledikten sonra bu yıl yüzde 3,6 büyüyecek" dedi.

Aynı zamanda inşaat hizmetleri 2021'de birçok yerde daha pahalı hale geldi. Sekiz ülkede inşaat fiyatları yıldan yıla en az yüzde 5 yükseldi. Macaristan ve İtalya'da yüzde artışı çift hanelere ulaşırken, Almanya'da yüzde 9,1'e çıktı. Sadece beş ülkede 2021'de yıldan yıla fiyat artışı yüzde 3'ün altında kaldı. Konut inşaatı 2020'de yüzde 4,4 düştükten sonra 2021'de yüzde 7,1 yükseldi.

Dorffmeister, “2023'ten itibaren Avrupa konut inşaatının marjinal bir şekilde büyümesi bekleniyor” şeklinde konuştu.

Konut dışı inşaat 2020'de yüzde 7,3'lük bir düşüşle pandemiden en çok etkilenen sektör oldu ve 2021'de 2019 kriz öncesi seviyelerin gerisinde kalmaya devam etti.