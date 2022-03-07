Geri Dön
UzmanparaAvrupa'da kömür fiyatı yükseldi
HaberlerUzmanpara Haberleri Avrupa'da kömür fiyatı yükseldi

Avrupa'da kömür fiyatı yükseldi

Avrupa'da kömür fiyatı, Rusya'da arz üzerindeki kısıtlamaların sıkılaştırılacağı endişeleriyle bugün 500 dolar/ton ile rekor seviyeye ulaştı.

07.03.2022 - 12:54 |
Avrupa'da kömür fiyatı yükseldi

API 2 Q2’22 kontratı şu dakikalarda Ice Futures’ta 66,30 dolar artışla 475 dolar/tondan işlem görüyor.

Kontrat gün içerisinde 500 dolar/ton ile şu ana kadarki en yüksek seviyesine ulaştı.

Avrupalı alıcılar, Rusya'nın Ukrayna ile devam eden savaşının ihracatta daha fazla kesintiye yol açacağı beklentisiyle gergin bekleyişini sürdürüyor.

Bu kesinti Rusya'nın Avrupa'ya sevkiyatı yasaklaması, Karadeniz trafiğine daha fazla kısıtlama getirilmesi veya Rus menşeli kömürü nakletmeyi reddeden nakliye firmaları ve limanları yoluyla gelebilir.

Almanya merkezli bir kömür trader’ı, alıcıların acil alternatifler arıyor olmaları nedeniyle spot piyasanın da arz açısından çok sıkı olduğunu söyledi.

Trader, “Avrupa'ya hala Rus kömürü geliyor ama mücbir sebep ilan edildi.” şeklinde konuştu.

Rusya'nın en büyük kömür tedarikçisi olan Siberian Coal Energy Company (SUEK) geçen hafta yükselen fiyatlar ve lojistik belirsizlikler nedeniyle ihracatta fors majör ilan etmişti.

Son dakika: Bakan Nebati'den ayçiçek yağı açıklaması
İki ülke ABD'nin radarında! Fiyatlar tepetaklak
Yeni harita paylaşıldı! Zirvedeki il değişmedi
Son 35 yılın en güçlü Mart karı geliyor!
Putin'in yürüyüşünde dikkat çeken detay! KGB ile bağlantısı olabilir
Araç alacaklar dikkat! İkinci el araçlarda ÖTV hareketi
Rüyayla ilgili gerçek! '15 dakika içinde yazılması gerek' deyip açıkladı
Acun Ilıcalı'dan yakın arkadaşı Alpay Kazan'a veda: Kalbimden bir parça koptu
Almanya'da Tayfun Korkut'a büyük linç! Kabusu yaşıyor, tribünlerden tepki yağdı
Yasak aşk cinayetinin sır perdesi! Kocasının cesedini 3 gün sakladı
Elizabeth Hurley'in eski aşkı vefat etti: Huzur içinde uyu aslan yüreklim
Olay sözler: 'Rusya-Ukrayna savaşı kadar konuşulur! TFF ve MHK...'
Yunanistan'da skandal yayın! Burası Lavrion Kampı
Hastanede peş peşe esrarengiz ölümler! Ülkede gündem oldu
1-8 Mart Kadınlar Günü…
Son dakika: Bakan Nebati'den ayçiçek yağı açıklaması
Son dakika: Bakan Nebati'den ayçiçek yağı açıklaması
İki ülke ABD'nin radarında! Fiyatlar tepetaklak
İki ülke ABD'nin radarında! Fiyatlar tepetaklak
Yeni harita paylaşıldı! Zirvedeki il değişmedi
Yeni harita paylaşıldı! Zirvedeki il değişmedi
Son 35 yılın en güçlü Mart karı geliyor!
Son 35 yılın en güçlü Mart karı geliyor!
Putin'in yürüyüşünde dikkat çeken detay! KGB ile bağlantısı olabilir
Putin'in yürüyüşünde dikkat çeken detay! KGB ile bağlantısı olabilir
Araç alacaklar dikkat! İkinci el araçlarda ÖTV hareketi
Araç alacaklar dikkat! İkinci el araçlarda ÖTV hareketi
Rüyayla ilgili gerçek! '15 dakika içinde yazılması gerek' deyip açıkladı
Rüyayla ilgili gerçek! '15 dakika içinde yazılması gerek' deyip açıkladı
Acun Ilıcalı'dan yakın arkadaşı Alpay Kazan'a veda: Kalbimden bir parça koptu
Acun Ilıcalı'dan yakın arkadaşı Alpay Kazan'a veda: Kalbimden bir parça koptu
Almanya'da Tayfun Korkut'a büyük linç! Kabusu yaşıyor, tribünlerden tepki yağdı
Almanya'da Tayfun Korkut'a büyük linç! Kabusu yaşıyor, tribünlerden tepki yağdı
Yasak aşk cinayetinin sır perdesi! Kocasının cesedini 3 gün sakladı
Yasak aşk cinayetinin sır perdesi! Kocasının cesedini 3 gün sakladı
Elizabeth Hurley'in eski aşkı vefat etti: Huzur içinde uyu aslan yüreklim
Elizabeth Hurley'in eski aşkı vefat etti: Huzur içinde uyu aslan yüreklim
Olay sözler: 'Rusya-Ukrayna savaşı kadar konuşulur! TFF ve MHK...'
Olay sözler: 'Rusya-Ukrayna savaşı kadar konuşulur! TFF ve MHK...'
Yunanistan'da skandal yayın! Burası Lavrion Kampı
Yunanistan'da skandal yayın! Burası Lavrion Kampı
Hastanede peş peşe esrarengiz ölümler! Ülkede gündem oldu
Hastanede peş peşe esrarengiz ölümler! Ülkede gündem oldu
1-8 Mart Kadınlar Günü…
1-8 Mart Kadınlar Günü…