Avrupa'da kömür fiyatları yükselmeye devam etti
Avrupa'da bir ay vadeli kömür fiyatları, bugün erken saatlerde sıkı tedarik ve doğal gaz piyasalarının desteği ile artmaya devam etti.
18.10.2021 - 16:11 |
ICE Futures'ta bir ay vadeli API 2 kontratı, cuma gününe göre 4,25 dolar artarak 231,50 dolar/tona kadar çıktı.
Fiziki işlemlerde Global Coal Des ARA endeksi, geçen haftaya göre %4,6 artarak 266,20 dolar/tondan işlem gördü.
Piyasa katılımcıları, Avrupa doğal gaz piyasalarının desteğinin yanı sıra elektrik üretiminde kömürlü santrallerin karlı olması ve tedarik sıkılaşmasının fiyatları artırdığını belirtti.