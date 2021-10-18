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Avrupa'da kömür fiyatları yükselmeye devam etti

Avrupa'da bir ay vadeli kömür fiyatları, bugün erken saatlerde sıkı tedarik ve doğal gaz piyasalarının desteği ile artmaya devam etti.

18.10.2021 - 16:11 |
Avrupa'da kömür fiyatları yükselmeye devam etti

ICE Futures'ta bir ay vadeli API 2 kontratı, cuma gününe göre 4,25 dolar artarak 231,50 dolar/tona kadar çıktı.

Fiziki işlemlerde Global Coal Des ARA endeksi, geçen haftaya göre %4,6 artarak 266,20 dolar/tondan işlem gördü.

Piyasa katılımcıları, Avrupa doğal gaz piyasalarının desteğinin yanı sıra elektrik üretiminde kömürlü santrallerin karlı olması ve tedarik sıkılaşmasının fiyatları artırdığını belirtti.

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