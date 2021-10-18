Avrupa'da kömür fiyatları yükselmeye devam etti

ICE Futures'ta bir ay vadeli API 2 kontratı, cuma gününe göre 4,25 dolar artarak 231,50 dolar/tona kadar çıktı.

Fiziki işlemlerde Global Coal Des ARA endeksi, geçen haftaya göre %4,6 artarak 266,20 dolar/tondan işlem gördü.

Piyasa katılımcıları, Avrupa doğal gaz piyasalarının desteğinin yanı sıra elektrik üretiminde kömürlü santrallerin karlı olması ve tedarik sıkılaşmasının fiyatları artırdığını belirtti.