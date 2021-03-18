Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAvrupa'da saatlik iş gücü maliyeti yükseldi
HaberlerUzmanpara Haberleri Avrupa'da saatlik iş gücü maliyeti yükseldi
ABONE OL

Avrupa'da saatlik iş gücü maliyeti yükseldi

Avrupa Birliği'nde (AB) saatlik iş gücü maliyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde uygulandığı 2020'nin dördüncü çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3,3 arttı.

18.03.2021 - 14:19 | | AA
Avrupa'da saatlik iş gücü maliyeti yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkeler ve Euro Bölgesi'nde geçen yılın son çeyreğine ilişkin saatlik işçi maliyetleri verilerini açıkladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde saatlik iş gücü maliyetleri, 2020'nin dördüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artış gösterdi.

AB üyesi 27 ülkede de saatlik iş gücü maliyeti, geçen yılın son çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3,3 yükseldi. AB ülkeleri içinde en yüksek artış, yüzde 11,6 ile Avusturya'da, yüzde 10 ile Bulgaristan'da ve yüzde 9,8 ile Çekya'da belirlendi.

Söz konusu artış Almanya'da yüzde 3,5, Fransa'da yüzde 2,8, İspanya'da yüzde 3,4 ve İtalya'da yüzde 1,4 oldu.

GÜNCEL HABERLER

DSÖ ekibi, Çin izlenimlerini paylaştı: 'Kaynağını bulduk!'

DSÖ ekibi, Çin izlenimlerini paylaştı: 'Kaynağını bulduk!'

İspanya dünyada ötanazinin yasallaştığı 8. ülke oldu

İspanya dünyada ötanazinin yasallaştığı 8. ülke oldu

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı

İstanbul ve Kocaeli'nde konut satışı

İstanbul ve Kocaeli'nde konut satışı

Şanlıurfa'da acı bekleyiş! Gölette kaybolan gençleri arama çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'da acı bekleyiş! Gölette kaybolan gençleri arama çalışmaları sürüyor

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şanlıurfa'da acı bekleyiş! Gölette kaybolan gençleri arama çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'da acı bekleyiş! Gölette kaybolan gençleri arama çalışmaları sürüyor

Sıradaki Haber
Kredi faizinden düşecek! Yüz binlere güzel haber

Kredi faizinden düşecek! Yüz binlere güzel haber

Sıradaki Haber
'Derin pandemi'ye ve bu 5 maddeye dikkat!

'Derin pandemi'ye ve bu 5 maddeye dikkat!

Sıradaki Haber
YÖKDİL sınav yerleri açıklandı 2021: YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

YÖKDİL sınav yerleri açıklandı 2021: YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Sıradaki Haber