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Avrupa'da teminatlı kredi yükümlülükleri arttı

Avrupa'da yeni teminatlı kredi yükümlülükleri (CLO) finansal kriz sonrasında görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

26.10.2021 - 14:59 |
Avrupa'da teminatlı kredi yükümlülükleri arttı

Bu yıl fiyatlandırılan yeni anlaşmaların tutarı 2019 yılındaki rekoru aşarak 30 milyar euroya yaklaştı.

Bloomberg News tarafından derlenen verilere göre, CLO satışlarının artması, yatırımcıların merkez bankalarının teşvik programlarının borç piyasasının güvenli bölümlerinde getirileri düşürmesi sonrasında göreceli olarak daha yüksek getirili alanlara yönelmeye başladıklarını gösteriyor.

CLO, düşük kredi notlu şirketler veya özel yatırım şirketleri tarafından alınan krediler ve desteklenen kredilerden oluşan bir portföye dayanılarak gerçekleştirilen menkul kıymetleştirmeleri ifade ediyor.

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