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Avrupalı şirketler Çin'den ayrılmayı düşünüyor

Çin'deki Avrupa Birliği Ticaret Odası tarafından yapılan ankete göre Çin'de faaliyet gösteren her 4 Avrupalı şirketten 1'i buradan ayrılmayı değerlendiriyor.

21.06.2022 - 09:52 |
Avrupalı şirketler Çin'den ayrılmayı düşünüyor

Covid-19 salgınının devam etmesi, uygulanan karantina tedbirlerinin Çin ekonomisinin görünümünü negatif etkilemesinin etkisiyle Avrupalı şirketlerin yüzde 23'ü mevcut veya planlanan yatırımlarını Çin dışına kaydırmayı düşünüyor.

Anket nisan ayı sonunda Şanghay'da Covid-19 salgını nedeniyle karantina tedbirlerinin uygulanmaya devam edildiği dönemde yapıldı.