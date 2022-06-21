Avrupalı şirketler Çin'den ayrılmayı düşünüyor
Çin'deki Avrupa Birliği Ticaret Odası tarafından yapılan ankete göre Çin'de faaliyet gösteren her 4 Avrupalı şirketten 1'i buradan ayrılmayı değerlendiriyor.
21.06.2022 - 09:52 |
Covid-19 salgınının devam etmesi, uygulanan karantina tedbirlerinin Çin ekonomisinin görünümünü negatif etkilemesinin etkisiyle Avrupalı şirketlerin yüzde 23'ü mevcut veya planlanan yatırımlarını Çin dışına kaydırmayı düşünüyor.
Anket nisan ayı sonunda Şanghay'da Covid-19 salgını nedeniyle karantina tedbirlerinin uygulanmaya devam edildiği dönemde yapıldı.