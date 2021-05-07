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'Avrupalılar dijital euro ile ilgileniyor'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yaptıkları araştırmanın Avrupalılar'ın yüzde 50'sinin dijital euro ile ilgilendiklerini ortaya koyduğunu söyledi; ancak, ECB'nin bu aşamada henüz dijital euro çıkarma konusunda karar vermediğini anımsattı.

07.05.2021 - 14:26 | | DHA
'Avrupalılar dijital euro ile ilgileniyor'

Avrupa Üniversitesi Enstitüsü'nün (EUI) düzenlediği Birliğin Durumu forumunda konuşan Lagarde, dijital euronun çok daha kapsayıcı, aynı zamanda daha düşük maliyetli, hızlı ve işlevli olacağına inandığını vurguladı. Lagarde, bunlara karşılık, bu konuda bir karar vermeden önce aşılması gereken birçok teknik sorunun da olduğunun altını çizdi.

Dijital euro ile ilgili kararın yalnızca bankaya "bırakılamayacak kadar önemli" olduğunu ve gizlilik gibi konular nedeniyle Avrupa hükümetlerinin karara dahil olması gerektiğine dikkat çeken ECB Başkanı, ayrıca ticari bankaların böyle bir dijital varlıkla ilgili endişelerini dile getirdiklerini de vurguladı.

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