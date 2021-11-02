Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAvrupa'ya doğal gaz için 'LNG önerisi'
HaberlerUzmanpara Haberleri Avrupa'ya doğal gaz için 'LNG önerisi'

Avrupa'ya doğal gaz için 'LNG önerisi'

İsviçre merkezli enerji şirketi Axpo'nun LNG Bölümü Başkanı Antonio Canseco, doğal gaz tedarikinde tek kaynağa bağımlılığın Avrupa'nın en büyük problemlerinden biri olduğunu belirterek, "Avrupa buna karşın çözüm olarak sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) yönelmeli. Rusya'ya olan bu bağımlılığı azaltmakta LNG'nin önemi artacak." dedi.

02.11.2021 - 12:57 | | AA
Avrupa'ya doğal gaz için 'LNG önerisi'

Canseco, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Flame Enerji ve Doğal Gaz Konferansı'nda, Avrupa'da yaşanan gaz krizini değerlendirdi.

Avrupa'nın gaz sektöründe tek kaynağa bağımlı olmasının önemli bir problem oluşturduğunu dile getiren Canseco, "Rusya'ya olan bağımlılık büyük bir problem. Şu an sadece tek bir tedarikçiye bağlı olmanın sonuçlarını yaşıyoruz. Bu yaşananlardan alınacak bir ders olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Canseco, Avrupa'nın, enerji arz güvenliği sıkıntısını çözmek için sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) yönelmesi gerektiğini vurgulayarak, "Rusya'ya olan bu bağımlılığı azaltmakta LNG'nin önemi artacak. Yenilenebilir enerji ve enerji geçişinden bahsediyoruz ancak buna hazır olmadığımız ortaya çıktı. Belli bir süre daha doğal gaz kullanacağımız ortada." diye konuştu.

Oxford Enerji Enstitüsü Gaz Araştırma Bölümü Başkanı David Ledesma da Avrupa ve küresel doğal gaz piyasalarında yaşananın bir fiyat krizi olduğunu belirterek, "Önümüzdeki 4 ay özellikle çok önemli, bunun bir kriz olduğu inkar edilmemeli." ifadesini kullandı.

Son dönemde piyasalarda fiyatların ciddi düzeyde arttığını anımsatan Ledesma, buna karşın yenilenebilir enerji ve LNG gibi alternatiflerin gündeme geldiğini söyledi.

    Başakşehir'de seyir halindeki kamyon yandı! Alev topuna döndü

    Başakşehir'de seyir halindeki kamyon yandı! Alev topuna döndü

    2 bin TL'si yangında kül oldu!

    2 bin TL'si yangında kül oldu!

    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    Eski YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Tazebay için Ankara'da cenaze namazı kılındı

    Eski YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Tazebay için Ankara'da cenaze namazı kılındı

    Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmış

    Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmış

    Kilosu 10 liraya düşen hamsi balık pazarlarını hareketlendirdi

    Kilosu 10 liraya düşen hamsi balık pazarlarını hareketlendirdi

    'Kuru çay satış ağımızı genişletiyoruz'

    'Kuru çay satış ağımızı genişletiyoruz'

    Avustralya Başbakanı, Macron'a sert çıkıştı!

    Avustralya Başbakanı, Macron'a sert çıkıştı!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2 bin TL'si yangında kül oldu!

    2 bin TL'si yangında kül oldu!

    Sıradaki Haber
    Para iadesi yapılıyor! 5 yıl süresi var

    Para iadesi yapılıyor! 5 yıl süresi var

    Sıradaki Haber
    Savcıların hedefindeki isim ilk defa konuştu

    Savcıların hedefindeki isim ilk defa konuştu

    Sıradaki Haber
    Eski YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Tazebay için Ankara'da cenaze namazı kılındı

    Eski YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Tazebay için Ankara'da cenaze namazı kılındı

    Sıradaki Haber