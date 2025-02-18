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UzmanparaAvustralya, 4 yıl sonra ilk kez faiz indirdi
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Avustralya, 4 yıl sonra ilk kez faiz indirdi

Avustralya Merkez Bankası (RBA), 4 yıl aradan sonra ilk kez 25 baz puanla faiz indirimine gitti.

18.02.2025 - 08:59 | | Foreks Haber
Avustralya, 4 yıl sonra ilk kez faiz indirdi

RBA'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı %4,35'ten %4,10'a çekildi. Piyasa beklentisi de faizde 25 baz puan indirim olacağı yönündeydi.

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RBA, önceliklerinin enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde hedefe döndürmek olduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Kurul'un değerlendirmesi, para politikasının kısıtlayıcı olduğu ve nakit oranındaki bu düşüşten sonra da öyle kalacağı yönünde. Enflasyona yönelik bazı yukarı yönlü riskler hafiflemiş görünüyor ve enflasyonun daha önce beklenenden biraz daha hızlı bir şekilde düşüşe geçebileceğine dair işaretler var. Yine de her iki tarafta da riskler var." denildi.

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