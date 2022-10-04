Avustralya faiz artırdı

RBA'nın dün başlayan ve bugün sona eren toplantısının ardından yapılan açıklamada faiz oranının yüzde 2,35'ten yüzde 2,60'a çıkarıldığı belirtildi. Böylelikle ülkede politika faizi 2013 yılından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

RBA, son 6 toplantısında toplam 250 baz puan faiz artırdı.

Banka, 25 baz puanlık faiz artışının yüzde 2-3 aralığında olan enflasyon hedefine yardımcı olacağını belirtti. Ancak önümüzdeki dönemde daha fazla faiz artışına ihtiyaç duyulacak gibi görüldüğüne işaret etti.

Açıklamada enflasyonda düşüş başlamadan önce önümüzdeki aylarda daha fazla artış beklendiği kaydedildi. Enflasyon tahminleri bu yıl yüzde 7,75, 2023 yılı için yüzde 4'ün biraz üzeri ve 2024 yılı için yüzde 3 civarı olarak belirlendi.

Ülkede enflasyon yüzde 6,1 seviyesinde bulunuyor.