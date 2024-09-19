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Avustralya iş gücü piyasasında güçlü seyir

Avustralya'da ekonomide yavaşlamaya rağmen iş gücü piyasası güçlü seyretmeye devam ediyor.

19.09.2024 - 09:17 | | Foreks Haber
Avustralya iş gücü piyasasında güçlü seyir

Avustralya'nın işsizlik oranı, son aylarda ekonomik büyümenin durgunlaşmasına rağmen Ağustos ayında sabit kaldı, istihdam sağlam bir şekilde büyüdü ve iş piyasası katılımı rekor seviyelerde seyretmeye devam etti.

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Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından yapılan açıklamaya göre, işsizlik oranı Temmuz ayında olduğu gibi Ağustos ayında da %4,2 seviyesinde kaldı.

Veriler, işsiz sayısının Ağustos ayında yaklaşık 10 bin düştüğünü, istihdam edilenlerin sayısının ise ekonomistlerin tahminlerinin neredeyse iki katı olan 47 bin 500 arttığını gösterdi. Piyasalar istihdamda 25 bin artış öngörüyordu.

İş gücü piyasası katılım oranı %67,1'lik rekor seviyede kaldı.

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