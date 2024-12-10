Avustralya Merkez Bankası faizi değiştirmedi

RBA'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı %4,35 seviyesinde tutuldu. RBA'dan yapılan açıklamada, kasım ayı Para Politikası raporunda yayımlanan en son tahminlerin, enflasyonun 2026 yılına kadar hedefin orta noktasına sürdürülebilir bir şekilde geri dönmesini öngörmediğini belirterek, "Kurul, enflasyonist baskıların bu son tahminlerle uyumlu bir şekilde azaldığına dair bir miktar güven kazanıyor, ancak riskler devam ediyor" denildi.

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Açıklamada şöyle devam edildi: "Son verileri göz önünde bulundurarak, Kurul'un değerlendirmesi, para politikasının kısıtlayıcı olmaya devam ettiği ve öngörüldüğü gibi çalıştığı yönündedir. Enflasyona yönelik bazı yukarı yönlü riskler hafiflemiş gibi görünüyor ve toplam talep seviyesi hala ekonominin arz kapasitesinin üzerinde görünse de, bu fark kapanmaya devam ediyor."

Kurul, enflasyonu makul bir zaman dilimi içinde sürdürülebilir bir şekilde hedefe döndürmenin en yüksek önceliği olmaya devam ettiğini belirtti.