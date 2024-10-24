Avustralya PMI verilerinde yumuşak iniş sinyali

Judo Bank öncü bileşik PMI endeksi, özel sektör çıktısının üst üste ikinci ayda düştüğü Eylül ayındaki 49,6'dan Ekim ayında 49,8'e yükseldi.

Haberin Devamı

Veriler, daha hızlı hizmet yeni iş girişlerinin genel olarak daha hızlı yeni sipariş büyümesine yol açtığını ve iş yaratmanın hızlanmasını sağladığını gösterdi.

Judo Bank ekonomisti Matthew De Pasquale, "Avustralya'nın ekonomik çıktısının %80'inden fazlasını oluşturan hizmet sektörü çok daha iyi performans gösteriyor." dedi.

Rapor, bir süredir yükselen ipotek faiz oranlarının etkisiyle resesyonla mücadele eden ekonominin yeniden güçlendiğine dair son işaretlere katkıda bulundu.

Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) önümüzdeki aylarda faiz oranlarında indirime doğru gittiği yönündeki spekülasyonlar arasında iş göstergeleri ve tüketici güveni de yükseldi.

Büyümedeki hafif toparlanma ve enflasyon baskılarının azalması, 2025'te ekonominin yumuşak bir iniş yapma olasılığını destekliyor.

Haberin Devamı

Temmuz ayındaki gelir vergisi kesintileri, yoğun federal ve eyalet altyapı harcamaları ve RBA'nın diğer merkez bankaları kadar faiz oranlarını artırmaması, şu anda ekonomiyi güçlendiren temel faktörler olarak gösteriliyor.

İmalat sektöründe ise işler hala iyi gitmiyor. Bir önceki ay 46,7 seviyesinde olan imalat sektörü PMI 46,6'ya indi. İmalat istihdam endeksi Ekim ayında tekrar düştü, ancak genel tablo, ülkenin ekonomik çıktısının %80'inden fazlasını oluşturan hizmetlerdeki güçle destekleniyor.

Hizmet sektörü PMI verisi 50,5'ten 50,6'ya çıktı ve eşik değerin üzerinde güçlenmeye devam etti.