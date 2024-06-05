Avustralya'da 2,5 yılın en düşük büyümesi

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından açıklanan verilere göre ülke ekonomisi yılın ilk üç ayında bir önceki döneme göre sadece %0,1 büyüdü. Piyasa beklentisi büyümenin %0,2 olacağı yönündeydi.

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Bu, ülkenin 2021 üçüncü çeyreğinden bu yana en düşük büyüme oldu. Söz konusu dönem geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ise GSYH artışı %1,1 ile piyasa beklentisi olan %1,2'nin hemen altında kaldı. Ülke ekonomisi bir önceki çeyrekte dönemsel %0,2, yıllık %1,5 büyüme göstermişti.

Yavaşlamaya, Mayıs 2022'den bu yana yapılan 13 faiz artışının ardından hanehalkı bütçeleri baskı altında kalırken, kira ve elektrik fiyatları gibi kritik alanlarda fiyatlar hala hızla yükseldiğinden, perakende harcamalarındaki zayıflık neden oldu.

Veriler, ülkenin ekonomik büyümeye dayalı refahının bir ölçüsü olan kişi başına düşen milli gelirin üst üste beşinci çeyrek dönemde de düştüğünü gösterdi.

Ülkede asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren %3,75 oranında artırılarak tüm işçiler üzerindeki maliyet baskısının yaklaşık %25 oranında hafifletilmesine neden olacak.

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Yavaş büyüme, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) faiz oranlarını daha da artırma ihtimalini azaltıyor; ancak politika yapıcılar hala enflasyonun son aylarda hafif arttığının farkında.