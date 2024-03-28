Avustralya'da açık iş sayısı geriledi

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından açıklanan verilere göre açık iş sayısı 2023 Kasım-2024 Şubat döneminde bir önceki dönem olan 2023 Ağustos-Ekim'e göre yüzde 6,1 azaldı.

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Veriler, geçen hafta açıklanan ve ay içinde 100 binden fazla iş yaratıldığını ve işsizliğin yüzde 3,7'ye düştüğünü gösteren şubat ayına ait istihdam verilerine ters düşüyor.

ABS, iş açıklarının söz konusu dönemde Mayıs 2022'de zirve noktasına göre yüzde 23,5 daha düşük olduğunu belirtti. Ancak ABS, sayının salgın öncesi seviyelerin oldukça üzerinde olduğunu ve Şubat 2020'ye göre hala yüzde 59,8 daha yüksek olduğunu, yani yaklaşık 136 bin boş iş daha bulunduğunu belirtiyor.

Açık iş sayısında geçen yılın aynı dönemine göre ise düşüş yüzde 17,7 oldu.