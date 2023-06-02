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Avustralya'da asgari ücrete zam

Avustralya'da asgari ücret yüzde 5,75 yükseltildi.

02.06.2023 - 10:13 |
Avustralya'da asgari ücrete zam

Avustralya'da asgari ücret artan yaşam maliyetleri karşısında 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere yüzde 5,75 artırılarak saat başına 23,23 Avustralya doları, aylık 882,80 Avustralya doları oldu.

Asgari ücret 1 Temmuz 2022'de haftalık 38 saatlik çalışma süresi üzerinden 812,60 Avustralya doları, saat başına 21,38 Avustralya doları olarak belirlenmişti.

Asgari ücretin artırılması kararı bağımsız bir kuruluş olan Adil Çalışma Komisyonu tarafından alındı. Komisyon'un aldığı karar 2 milyondan fazla çalışanın ücretlerini etkileyecek.

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