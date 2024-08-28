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Avustralya'da enflasyon 4 ayın dibinde

Avustralya'da enflasyon son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.

28.08.2024 - 09:33 | | Foreks Haber
Avustralya'da enflasyon 4 ayın dibinde

Avustralya'da enflasyon hükümetin elektrik faturalarına yaptığı indirimlerle temmuz ayında son dört ayın en düşük seviyesine geriledi.

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Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından açıklanan verilere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) indikatörü Temmuz ayında yıllık %3,5 oranında arttı. Bu Haziran ayındaki %3,8 seviyesine göre gerilemeye işaret etti, ancak piyasa beklentisi olan %3,4'ün biraz üzerinde kaldı.

Açıklanan veri piyasaların Kasım ayında Avustralya Merkez Bankası'ndan (RBA) ilk kez faiz indirimi yapma olasılığını %58'den %48,4'e çekti.

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