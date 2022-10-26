Avustralya'da enflasyon beklentileri aştı

Avustralya İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre üçüncü çeyrekte tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 yukarı geldi. Bu, ikinci çeyrekte görülen yüzde 6,1 ve piyasa tahmini olan yüzde 7'nin oldukça üzerinde bir rakam oldu.

Böylece 1990 yılından bu yana fiyatlarda en hızlı artış kaydedildi.

RBA en son piyasaların 50 baz puan artış beklentisine karşılık 25 baz puan yükseliş yapmıştı. Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından gelecek hafta yapılacak toplantıda faiz artışının yeniden 50 baz puana çıkabileceği belirtiliyor.

Enflasyon bir önceki döneme göre ise piyasa tahmini olan yüzde 1,6'nın üzerinde yüzde 1,8 artış gösterdi.

Medyan ortalama tüketici fiyatları dönemsel yüzde 1,4, yıllık yüzde 5 yukarı geldi. Analistlerin beklentisi dönemsel yüzde 1,5, yıllık yüzde 4,8 artış olacağı yönündeydi.

Enflasyonda yükselişe en önemli katkı yükselen yeni konut maliyetleri oldu. Daha yüksek işçilik maliyetlerine yol açan konut inşaat sektöründeki iş gücü kıtlığı yeni inşaat sektöründeki fiyat artışına katkıda bulundu.

Elektrik fiyatları eyalet hükümetlerinin maliyetin bir bölümünü üstlenmesiyle dönemsel bazda yüzde 3,2 arttı.