Avustralya'da enflasyon beklentileri aştı

Veriler Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) faiz oranlarını 12 yılın en yüksek seviyesinde tutmasının nedenlerini güçlendirdi. Politika yapıcılar için hayal kırıklığı yaratan bir sonuç, piyasaların bu yıl herhangi bir faiz indirimi umutlarını terk etmesine neden oldu.

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Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından açıklanan verilere göre tüketici enflasyonu 2024 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 arttı. Piyasalarda beklenti bir önceki dönem yüzde 4,1 olan enflasyonun yüzde 3,4'e ineceği yönündeydi.

Dönemsel bazda da fiyat artışı beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Analistler bir önceki dönem yüzde 0,6 olan enflasyonun yüzde 0,8'e çıkmasını beklerken, artış yüzde 1 olarak gerçekleşti.

ABS, aylık bazda tüketici fiyatlarının Mart aya kadar olan 12 ayda yüzde 3,5 olduğunu açıkladı.

Hizmet sektörünün alt gruplarından konut ve eğitim harcamaları enflasyonu tetikleyen en önemli etkenlerden oldu. ABS Fiyat İstatistikleri Başkanı Michelle Marquardt, "Kiralar son 15 yılın en hızlı oranında artmaya devam ediyor" dedi.

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Ekonomistler, RBA'nın bu yıl faiz oranlarını düşürmek için enflasyonun kontrol altında olacağı konusunda yeterince emin olup olmayacağı konusunda bölünmüş durumda. Bazı analistler RBA'nın politikayı gevşeten son büyük merkez bankası olacağını düşünüyor.