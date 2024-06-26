Avustralya'da enflasyon beklentileri aştı

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından açıklanan verilere göre aylık tüketici fiyat endeksi göstergesi Nisan ayındaki %3,6'dan Mayıs ayına kadar olan 12 ayda %4 arttı. Ekonomistler TÜFE göstergesinin %3,8'e yükselmesini bekliyordu.

Haberin Devamı

Veriler Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) üst düzey yetkililerinin enflasyondaki yukarı yönlü sürprizlere karşı uyanık kalması gerektiği ve tüm politika seçeneklerinin kendisine açık olduğu yönündeki son yorumlarını destekliyor.

ABS, Mayıs ayında enflasyondaki yıllık artışa en önemli katkıyı sağlayanların konut, gıda ve alkolsüz içecekler ile ulaştırma maliyetlerindeki artış olduğunu belirtti.

Konut sektörü Nisan ayındaki %4,9 seviyesinden Mayıs ayına kadar olan 12 ayda %5,2 arttı. ABS, kiraların yıl genelinde %7,4 arttığını ve bu durumun ülke genelindeki sıkışık kiralama piyasasının bir yansıması olduğunu belirtti.

Verilere göre elektrik fiyatları Nisan ayındaki %4,2 seviyesinden Mayıs ayına kadar olan 12 ayda %6,5 artış gösterdi.

Haberin Devamı

ABS, hanelerin artan enerji maliyetleriyle başa çıkmalarına yardımcı olan ve devam eden hükümet desteği olmasaydı, elektrik fiyatlarının Mayıs 2024'e kadar olan 12 ayda %14,5 artacağını belirtti.