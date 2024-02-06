Avustralya'da enflasyon beklentileri revize edildi

RBA'nın "Para Politikası Kurulu Raporu"nda önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler yer aldı.

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RBA, 2024 yılı sonu büyüme beklentisini yüzde 2'den yüzde 1,8'e, 2025 yılı sonu için yüzde 2,4'ten yüzde 2,3'e çekti. Banka 2026 yılı için ise yüzde 2,4 büyüme tahmini açıkladı.

Ülkede en son 2023 yılı üçüncü çeyrek dönem için yıllık büyüme yüzde 2,1 seviyesinde geldi.

Yıllık ortalama büyüme tahminleri bu yıl için yüzde 1,8'den yüzde 1,5'e çekilirken, gelecek için yüzde 2,2 olan tahmin değişmedi. 2026 yılı ortalama büyüme beklentisi yüzde 2,3 oldu.

RBA, 2024 yıl sonu tüketici fiyatları için beklentisini yüzde 3,5'ten yüzde 3,2'ye, 2025 yılı sonu için yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e indirdi. 2026 yılı için enflasyon beklentisi yüzde 2,6 seviyesinde oluştu.

Avustralya'da 2023 yılının son çeyreğinde tüketici fiyatları yüzde 5,4'ten yüzde 4,1'e kadar geriledi. Aralık ayına ilişkin indikatörler artış hızının yüzde 3,4'e kadar indiğine işaret etti.

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RBA işsizlik oranının 2024 yılı sonunda yüzde 4,3, 2025 ve 2026 yılları sonunda yüzde 4,4 olmasını bekliyor. Öncelik tahminler 2024 yıl sonu için yüzde 4,3, 2025 yıl sonu için yüzde 4,3 seviyesindeydi.