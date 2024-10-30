Avustralya'da enflasyon geriledi

Avustralya'nın enflasyon oranı 2021 ortasından bu yana ilk kez RBA'nın hedef bandının içine geriledi; ancak üçüncü çeyrek verilerinin faiz oranlarında ani bir indirim için tetikleyici olması pek olası görülmüyor.

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Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından açıklanan verilere göre, üçüncü çeyrekte enflasyon bir önceki çeyrekteki %3,8'den yıl bazında %2,8'e düştü ve %2-3 hedef aralığına geldi. Piyasa beklentisi enflasyonun %2,9'a düşeceği yönündeydi.

Ekonomistler, düşüşün çoğunlukla haneler üzerindeki artan elektrik fiyatlarının etkisini telafi etmek için federal hükümet indirimlerinin ödenmesi gibi geçici etkilerle desteklendiğini söyledi.

RBA bunun yerine, ikinci çeyrekteki %4,0'dan düşerek bir yıl öncesine göre %3,5 artan, ancak yine de hedef bandının oldukça üzerinde olan çekirdek enflasyona daha fazla odaklanacak.

RBA, son aylarda tüm politika seçeneklerinin hala masada olduğunu, yılın büyük bölümünde istihdam büyümesinin beklentileri aştığı iş piyasasındaki güç ve yapışkan enflasyon endişelerine işaret ederek uyardı.

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ABS, çoğu mal ve hizmet için fiyatların artmaya devam ederken, bu artışların elektrik ve otomotiv yakıtı fiyatlarındaki büyük düşüşlerle telafi edildiğini belirtti.

Yıllık hizmet enflasyonu, ikinci çeyrekteki %4,5'ten yükselerek üçüncü çeyrekte %4,6 oldu. Ülkede aynı dönemde bir önceki döneme göre fiyat artışları %1,0'den %0,2'ye geriledi. Çekirdek enflasyonda artış hızı %0,8 olarak kaldı.