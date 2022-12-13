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Avustralya'da iş dünyası güveni düştü

Avustralya'da kasım ayında iş dünyası güveni gerilemeye devam etti.

13.12.2022 - 09:39 |
Avustralya'da iş dünyası güveni düştü

National Australia Bank (NAB) tarafından düzenlenen ankete göre NAB iş dünyası güven endeksi 0 puandan -4 puana indi.

İşe alım, satış, kar göstergesi olan ve iş piyasası koşullarını yansıtan iş koşulları endeksi 22 puandan 20 puana geriledi.

Ankete göre ülkede kapasite kullanım oranı yüzde 85,2 oldu. Bir önceki ay kapasite kullanımı yüzde 85,8 seviyesinde bulunuyordu.

Ticaret endeksi 30 puandan 28 puana, şirketlerin karlılık endeksi 21 puandan 20 puana ve istihdam endeksi 14 puandan 13 puana indi.

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