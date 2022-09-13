Avustralya'da iş dünyası güveni toparlandı

National Australia Bank (NAB) tarafından düzenlenen ankete göre son aylarda yükselmeye başlayan NAB iş dünyası güven endeksi ağustos ayında 7 puandan 10 puana çıktı.

Endeksi yükselten sektörlerden inşaatta hem koşullar hem de güvenin düştüğü görülse de diğer koşullar eyaletlerde ve çoğu sektörde güçlü kalmaya devam etti.

İşe alım, satış, kar göstergesi olan ve iş piyasası koşullarını yansıtan iş koşulları endeksi 20 puan seviyesinde kaldı.



Ankete göre ülkede kapasite kullanım oranı yüzde 86,3 oldu. Bir önceki ay kapasite kullanımı yüzde 86,7 seviyesinde bulunuyordu.



Ticaret endeksi 26 puandan 30 puana, şirketlerin karlılık endeksi 18 puandan 16 puana, istihdam endeksi 18 puandan 16 puana geldi.