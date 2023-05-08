Avustralya'da iş dünyası güveni toparlandı
Avustralya'da iş dünyası güveni hafif toparlandı ve eksi bölgeden nötr bölgeye geçti.
08.05.2023 - 09:19 |
National Australia Bank (NAB) tarafından düzenlenen ankete göre NAB iş dünyası güven endeksi nisan ayında -1 puandan 0 puana yükseldi.
İşe alım, satış, kar göstergesi olan ve iş piyasası koşullarını yansıtan iş koşulları endeksi 16 puandan 14 puana geriledi.
İş koşullarını oluşturan alt endekslerden ticaret endeksi 24 puandan 20 puana, şirketlerin karlılık endeksi 13 puandan 11 puana inerken, istihdam endeksi 10 puandan 11 puana yükseldi.
Ankete göre ülkede kapasite kullanım oranı yüzde 85,1 olarak kaldı.
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