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Avustralya'da iş ilanları sayısı düşüş gösterdi

Avustralya'da iş ilanları sayısında yılın ilk ayında yaşanan yükseliş, Şubat ayında yerini yeniden düşüşe bıraktı.

19.03.2025 - 10:11 | | Foreks Haber
Avustralya'da iş ilanları sayısı düşüş gösterdi

Avustralya İş ve Yetenek Ofisi (LMIP) tarafından yapılan açıklamaya göre, iş ilanları mevsimsel düzeltilmiş verilerle Şubat ayında bir önceki aya göre %5,9 veya 13 bin 200 adet azalarak 209 bin 900 seviyesine indi.

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LMIP'den yapılan açıklamada, "Bu ayki rapor, iş gücü piyasası koşullarının gevşemesine dair devam eden belirtileri gösteriyor; Şubat 2025, 2022 sonundan bu yana iş ilanlarında en büyük aylık düşüşü kaydetti. Buna rağmen, boş pozisyon sayıları yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor; iş gücü piyasasında şu anda 2019'un aylık ortalamasına kıyasla yaklaşık %20 daha fazla ilan var." denildi.

İş ilanları Aralık ayında geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ise %15,0 veya 36 bin 900 daha az oldu.

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