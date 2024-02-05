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Avustralya'da iş ilanları sayısında artış sürdü

Avustralya'da iş ilanları sayısı 2023 yılının son ayının ardından, 2024 yılına da artışla başladı.

05.02.2024 - 09:23 | | Foreks Haber
Avustralya'da iş ilanları sayısında artış sürdü

Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu ANZ ve Indeed tarafından derlenen verilere göre iş ilanları mevsimsel düzeltilmiş verilerle ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 arttı. Aralık ayının verisi yüzde 0,1 artıştan yüzde 0,6 artışa revize edildi.

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ANZ Ekonomisti Madeline Dunk, "ANZ-Indeed iş ilanları önceki 12 aydaki istikrarlı düşüşün ardından son iki ayda yüzde 2,3 arttı. Bu istikrarlı artış, iş gücü piyasasının dayanıklılığını vurguluyor" dedi.

ANZ-Indeed raporuna göre iş ilanlarında geçen yılın aynı ayına göre düşüş yüzde 14,9'dan yüzde 13'e geldi.

İş ilanları 2022 yılı Kasım ayında gördüğü zirvesinden yüzde 15,5 aşağıda bulunuyor. Ancak Covid-19 dönemi öncesi kabul edilen 2020 Şubat ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 36,7 daha yüksek seviyede.

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