Avustralya'da işsizlik beklentileri aştı

Avustralya İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre kasım ayında mevsimsel düzeltilmiş verilerle işsizlik oranı yüzde 3,7'den yüzde 3,9'a çıktı. Piyasalarda beklenti işsizlik oranının yüzde 3,8'e yükseleceği yönündeydi.

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İstihdamda artış 61 bin 500 ile piyasa beklentilerinin neredeyse 6 katı seviyede gerçekleşti. Analistler istihdamda 11 bin artış tahmin ediyordu. Tam zamanlı istihdam 57 bin artarken, yarı zamanlı istihdam artışı 4 bin 500 seviyesinde açıklandı.

İstihdamdaki olumlu seyre rağmen işsiz sayısında da 19 bin artış görüldü. Bunun nedeninin Covid-19 salgınının ardından yaşanan göç dalgası olduğu belirtiliyor. Ülkede nüfusun 2023 yılında yüzde 2,5 artması bekleniyor; bu 1952 yılından sonra görülen en yüksek oran olacak.

İş gücüne katılım oranı ekim ayındaki yüzde 67 seviyesinden kasım ayında yüzde 67,2'ye çıktı.