Avustralya'da işsizlik keskin şekilde düştü

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından açıklanan verilere göre işsizlik oranı Ekim ayında gördüğü %4,1 seviyesinden geçen ay %3,9 seviyesine doğru geri geldi.Ekonomistler, ekonominin üçüncü çeyrekte nefes almakta zorlandığını gösteren son verilerle uyumlu olarak işsizlik oranının %4,2'ye yükselmesini bekliyordu.

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Avustralya ekonomisi, üçüncü çeyrekte yıl boyunca sadece %0,8 büyüdü. Bu hız en son 1990'ların başında resesyondayken görüldü.

Bu yavaş büyümeye rağmen Avustralya, istihdamın Kasım ayında 35 bin 600 pozisyon daha arttığını bildirdi.

Avustralya doları, verilerin ardından %0,6 oranında yükseldi.

İş piyasasının sağlam kaldığına dair teyit, RBA'nın ekonominin daha ılımlı bir değerlendirmesini yapmasından ve enflasyonun beklendiği gibi hedefe döneceğine dair güveninin arttığını söylemesinden sadece birkaç gün sonra geldi.

Yorumlar, para piyasalarında heyecan yarattı ve RBA'nın Şubat ayında faiz indirimi yapacağına dair beklentiler hızla arttı.

ABS'de Çalışma İstatistikleri Başkanı David Taylor, "Kasım ayında, işsiz olan ve Ekim ayında işe başlamayı bekleyen normalden daha fazla sayıda insanın işe girdiğini gördük" dedi.

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ABS, istihdamın Kasım ayında 2024 ortasından bu yana ortalama %0,3'lük aylık artışın ardından, son nüfus artışına paralel olarak %0,2 arttığını ifade etti.

İş gücüne katılım oranı, Eylül ayındaki %67,1'lik tarihi zirveden Kasım ayında 0,1 puan düşerek %67,0'a geriledi.