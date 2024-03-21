Avustralya'da işsizlik oranı geriledi

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından yapılan açıklamaya göre şubat ayında mevsimsel düzeltilmiş verilerle işsizlik oranı yüzde 4,1'den yüzde 3,7'ye geriledi. Piyasalarda beklenti işsizlik oranının yüzde 4 seviyesine ineceği yönündeydi.

Haberin Devamı

İstihdamda ise beklentilerin üzerinde artış yaşandı. Söz konusu ay boyunca 116 bin 500 artarak, 40 bin beklenen artışın çok üzerine çıktı. Tam zamanlı istihdamda 78 bin 200, yarı zamanlı istihdamda 38 bin 300 artış yaşandı.

ABS, istihdamdaki artışı, aralık ve ocak aylarındaki tatil aylarının ardından iş gücüne dönen kişilere bağladı. Şubat ayında, kasım ayına göre 70 bin daha fazla çalışan olduğu açıklandı.

Ekonomistler, rapordaki rakamlara rağmen verilerin iş piyasasının sanıldığı kadar zayıflamadığını gösterdiğini belirtiyor. RBC Capital Markets Baş Ekonomisti Su-Lin Ong, "Veriler bu kadar değişken göründüğünde durumu açıklığa kavuşturmak için daha fazla rakam beklemek için arkanıza yaslanmak en iyisi" dedi.

Haberin Devamı

ABS, aylık çalışma saatlerinin şubat ayında %2,8 oranında arttığını, yani ağustos ayındaki seviyeye yaklaştığını açıkladı.