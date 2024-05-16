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Uzmanpara Avustralya'da işsizlik oranı yükseldi
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Avustralya'da işsizlik oranı yükseldi

Avustralya'nın işsizlik oranı Nisan ayında yükseldi.

16.05.2024 - 09:28 | | Foreks Haber
Avustralya'da işsizlik oranı yükseldi

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından yapılan açıklamaya göre Nisan ayında mevsimsel düzeltilmiş verilerle işsizlik oranı yüzde 3,8'den yüzde 4,1'e yükseldi. Piyasalarda beklenti işsizlik oranının yüzde 3,9 seviyesine çıkacağı yönündeydi.

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İstihdamda ise beklentilerin üzerinde artış yaşandı. Söz konusu ay boyunca istihdam 38 bin 500 artarak, 23 bin 700 beklenen artışın üzerine çıktı. Tam zamanlı istihdam 6 bin 100 azalırken, yarı zamanlı istihdam 44 bin 600 artış gösterdi.

ABS, iş gücüne katılımın Mart ayındaki %66,6'dan Nisan ayında %66,7'ye yükseldiğini belirtti.

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