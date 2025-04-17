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Avustralya'da işsizlik oranı yükseldi

Avustralya'da Mart ayında istihdamda beklentilerin az da olsa altında bir artış yaşandı; işsizlik oranı bir önceki ay için revize edilen rakama göre artış gösterdi.

17.04.2025 - 09:33 | | Foreks Haber
Avustralya'da işsizlik oranı yükseldi

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından yapılan açıklamaya göre işsizlik oranı Şubat ayında bir önceki ay %4,1'den revize edilen %4,0'ten Mart ayında %4,1'e çıktı. Piyasa beklentisi işsizlik oranının %4,2 olacağı yönündeydi.

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Söz konusu ayda ekonomiye 32 bin 200 istihdam eklendi; bu işlerin 15 bini tam zamanlı, 17 bin 200'ü yarı zamanlı işlerden oluştu. Analistler istihdam için 40 bin artış tahmin ediyorlardı. Bu durum, ABD'deki gümrük vergilerinin etkisinden önce bile iş gücü piyasasında hafif bir gevşeme olduğunu gösterdi.

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