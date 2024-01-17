Avustralya'da konut başlangıçları geriledi

Avustralya'da maliyetlerin artışıyla birlikte konut başlangıçlarında da düşüş sürüyor.

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Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından yapılan açıklamaya göre 2023 yılının son çeyrek döneminde konut başlangıçları bir önceki döneme göre yüzde 10,4 düşüşle 37 bin 116 oldu.

Konut başlangıçları bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 17,4 azaldı.